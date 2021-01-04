На восстановление репутации КСУ надо будет много времени – глава ВСП

На восстановление репутации КСУ надо будет много времени – глава ВСП

04.01.2021 18:01

Укринформ

На восстановление репутации Конституционного Суда как органа, утраченного в результате политических заявлений относительно деятельности суда и председателя КС, понадобится много времени и усилий, считает председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко.

Такое мнение он выразил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия ситуации вокруг КС и уголовного преследования председателя суда для судебной системы и государства в целом, передает Укринформ.

В частности, Овсиенко сказал, что разделяет эту ситуацию на две составляющие: правовую и общественно-политическую. По его словам, в правовом аспекте "рано или поздно будет найден выход".

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"Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат в этом, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебному институту и подрывают доверие. Это очень вредно для власти и государства в целом", – убежден Овсиенко.

В этом контексте он продолжил: "Даже после того, как проблема будет решена в правовой плоскости, понадобится много времени и усилий для восстановления репутации органа, утраченной в результате определенных политических заявлений".

Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент подписал Указ об отстранении председателя КС Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

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В тот же день в КС отметили, что решение об освобождении судьи от должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда. Уже 30 мая в КС заявили, что считают Указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.

Ранее председателю КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Глава КС не явился 28 декабря в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. Он сослался на семейные обстоятельства и попросил перенести визит в прокуратуру на другой день. В то же время Офис генпрокурора подготовил ходатайство в Офис Президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности председателя КС Тупицкого.

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Кроме того, ранее, 27 октября 2020 года, КС признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положению об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В выводах Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации. Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

По материалам: Укринформ