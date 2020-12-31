Мендель рассказала, когда запланирована следующая большая пресс-конференция Зеленского
Мендель рассказала, когда запланирована следующая большая пресс-конференция Зеленского
31.12.2020 18:10
Укринформ
Следующая большая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского запланирована на вторую годовщину его вступления в должность.
Общение со СМИ может быть и раньше, если возникнет такая необходимость, рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в интервью телеканалу "ЗИК", сообщает Укринформ.
"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину, но будет ли предварительно? Предварительно мы будем давать обязательно, если будет какая-то потребность", – сказала она.
Мендель также отметила, что уже есть в планах некоторые большие интервью Президента, но не уточнила, каким именно СМИ и дату их выхода.
Читайте также: Зеленский назвал большой плюс китайской вакцины Sinovac
Как известно, инаугурация Президента Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
По материалам: Укринформ