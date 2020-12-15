Рада планирует принять бюджет-2021 и восстановить полномочия НАПК

15.12.2020 08:04

Укринформ

Верховная Рада на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о государственном бюджете на 2021 год, а также принять законопроекты, необходимые для восстановления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня заседания, опубликованная на сайте парламента.

К рассмотрению парламентариев запланировано рассмотрение во втором чтении законопроектов №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и №4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Народные депутаты также планируют утвердить смету Верховной Рады на 2021 год (проект постановления №4448).

Предусмотрено также принятие решения по законопроектам №4470 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции" и №4471 об установлении особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188 -46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда.

Парламентарии намерены рассмотреть законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", предусматривающий продление на год действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

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Кроме того, повестка дня заседания содержит законопроект №4107 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

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Депутаты должны также повторно рассмотреть доработанные законы с предложениями Президента №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" и №3014 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва".

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Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона №4096 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе".

По материалам: Укринформ