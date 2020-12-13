Заключение Венецианской комиссии частично учтено в законопроекте о е-декларациях – Стефанишина

12.12.2020 19:38

Укринформ

Украинские власти уже частично учли заключение Венецианской комиссии по урегулированию конституционного кризиса в Украине, который возник из-за отмены антикоррупционного законодательства решением Конституционного суда.

Об этом, как передает Укринформ, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

"Прозвучало и продолжает звучать призыв к парламентариям учесть заключение Венецианской комиссии. Он уже частично учтен, в частности в законопроекте, который касается восстановления системы электронного декларирования. Здесь Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон один для всех. Его должны выполнять даже судьи", – отметила вице-премьер.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности подачи деклараций, положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

29 октября Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по установлению ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления», которым возобновила ответственность за недостоверное декларирование.

По материалам: Укринформ