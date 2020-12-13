"Венецианские" выводы: коррупционеры за решеткой – это нормально, а политизированный КСУ – нет

Аналитика

11.12.2020 21:01

Укринформ

Прислушаются ли украинские депутаты к авторитетному мнению о путях выхода из конституционного кризиса

Европейская комиссия "За демократию через право" (так называемая «Венецианская комиссия») срочно проанализировала и сделала выводы в ситуации с Конституционным Судом Украины и принятым им в конце октября решением о неконституционности е-декларирования и отдельных норм антикоррупционного законодательства. Из основного – наказание за коррупцию в Украине должно быть неотвратимым. И заключение как одна из форм этого наказания приемлема с точки зрения экспертов Совета Европы. А еще Украина должна уважать решение собственного Конституционного Суда, а тот должен четче аргументировать свои решения и не пытаться узурпировать власть. В целом европейские эксперты подготовили для Верховной Рады целый ряд предложений для решения конституционного кризиса. И теперь вопрос в том, насколько украинские депутаты прислушаются к мнению авторитетного юридического органа Европы, и как быстро сделают шаги для преодоления кризиса.

Без твердых основ, четкой аргументации и с конфликтом интересов

В заключении Венецианской комиссии по срочному запросу президента Украины об оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года, признается, что, во-первых, решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства не имеет четкой аргументации, твердых обоснований в международном праве и принималось под влиянием возможного конфликта интересов. Комиссия считает, что "уголовная ответственность за сознательное представление ложных деклараций или через непредставление деклараций должна быть восстановлена, потому что это обычная европейская практика. При этом закон может определять более подробно различные санкции в соответствии со степенью уголовной ответственности". И к тому же прежняя модель, когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом (НАПК. – Авт.), широко распространена в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта отнесен к национальному законодательству», – заявили в Венецианской комиссии. Что касается полномочий НАПК в отношении судей, то в законе можно предусмотреть дополнительные "защитные механизмы".

Во-вторых, Конституционный суд Украины действительно нуждается в реформировании и деполитизации. «Конституционный суд не может быть «наказан» за свои решения, но его работа должна быть улучшена», – говорится в выводах. В частности реформирование КСУ, по мнению европейских экспертов, должно происходить следующим образом:

украинский парламент должен ограничить проблематику представлений в КСУ конкретными вопросами;

обязать КСУ указывать конкретные причины для каждого законодательного положения, которые он считает неконституционными;

привлечения судей к дисциплинарной ответственности должно быть урегулировано в законе о КСУ;

необходимо детальнее определить термин «конфликт интересов»;

должен быть уменьшен кворум для принятия решений в тех случаях, когда судьи объявляют самоотвод;

парламент должен принимать законодательство, детализируя его последствия для судей КСУ;

необходимо создать орган для проверки кандидатов на избрание судьями КСУ.

Кроме этого, Венецианская комиссия рекомендует заполнить действующие вакансии судей КСУ от парламента и съезда судей только после усовершенствования механизма их избрания.

«С целью деполитизации состава Конституционного суда, судьи по парламентской квоте должны избираться квалификационным большинством с привлечением международных экспертов», – также рекомендуют в Венецианской комиссии.

Довольны все, хоть и объясняют выводы каждый по-своему

Кажется, все заинтересованные стороны остались довольны выводами Венецианской комиссии.

Общественность – тем, что Комиссия достаточно быстро и без лишних дипломатических экивоков назвала вещи своими именами, указав, насколько бессмысленным есть решение Конституционного суда.

Конституционный Суд – тем, что Комиссия еще раз напомнила парламента и исполнительной власти, что те должны уважать его роль как «хранителя» Конституции Украины, и выполнять его решения.

Офис президента – тем, что Комиссия фактически подтвердила тезисы президента об отмене КСУ ряда положений антикоррупционной реформы (хотя разгон КСУ, как это предлагал Владимир Зеленский она не поддержала. – Авт.).

Назка – тем, что заключение за ложное декларирование признается европейскими юристами приемлемой степени, и агентство должно оставаться единственным органом для проверки деклараций.

А антикоррупционные активисты – тем, что в орган по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда должны войти международные эксперты по правам человека и представители гражданского общества, чтобы гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов.

Более того, Венецианская комиссия рекомендует заполнить текущие вакансии в Конституционном Суде Верховной Радой и Советом судей только после такого усовершенствования процедуры отбора. Одним словом, «Венецианка» в последнее время реально радует глубоким пониманием отечественного контекста.



Богдан Бондаренко

“Заключение Венецианской комиссии о ситуации с Конституционным судом Украины все участники политической дискуссии истолкуют так, как им выгодно. Но для решения проблемы важно то, насколько способен парламент принять предложенные законодательные инициативы ", – такое мнение выразил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. По его словам, вывод Венецианской комиссии де-юре – это рекомендации совещательного органа Совета Европы. В украинских реалиях это некая священная корова для политиков. "Решение Венецианской комиссии как тотем, который, тем не менее, трактуется с политически выгодной стороны. Поэтому здесь зависит не столько от самого заключения, сколько от того, будет ли способен парламент поддержать ту или иную инициативу, пользуясь этим заключением», – подчеркнул Бондаренко.

Бежать в строго заданном направлении

В целом Украина не обязана до последней буквы имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, говорят отечественные эксперты. Однако это один из самых авторитетных органов, который дает рекомендации по вопросам законодательства, поэтому не учесть его позицию, высказанную к тому же по просьбе главы государства, было бы очень опрометчиво.



Николай Сирый

Известный украинский адвокат, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины Николай Сирый отмечает, что выводы Венецианской комиссии в целом соответствуют тому направлению, в котором действует украинский парламент после скандальных решений КСУ. «Венецианская комиссия в своем заключении частично согласилась с тем, что Украина более или менее юридически «спокойным» образом преодолевает проблемы, которые обнажило решение КСУ», – говорит юрист в комментарии Радио Свобода.

Так на следующий же день после обнародования заключения Комиссии и предварительного голосования о восстановлении уголовной ответственности за неправдивое декларирование, парламент активно включился в будущее усиление НАПК. Антикоррупционный комитет парламента рассмотрел и одобрил оба имеющихся законопроекта (№ 4470 и 4471), которые должны усилить НАПК. Причем сравнительный анализ, который сделала Transparency International Ukraine, показал, что они в целом соответствуют выводам Венецианской комиссии, хотя их начали готовить еще задолго до этого.

Также, как сообщила народный депутат, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, рабочая группа парламента по урегулированию конституционного кризиса накануне приступила к разработке законопроекта "О конституционном производстве», в котором будет учтена позиция Венецианской комиссии в части статуса и функционирования КСУ. Депутат отметила, что рабочая группа парламента как раз и ждала позицию "Венецианки" "для понимания вектора дальнейших действий в этой части".

Новая Конституция не за горами?

Так что к концу года Рада попробует восстановить положение о предотвращении коррупции в части полномочий НАПК. Хотя процесс может несколько затянуться из-за необходимости учитывать рекомендации Венецианской комиссии, а это, скорее всего, придется делать уже во втором чтении соответствующего законопроекта. "Даже по сокращенной процедуре – это дополнительных 7 дней, что затрудняет процесс, – говорит Богдан Бондаренко. – Вместе с тем, представляется, что серьезные вещи, связанные с роспуском КСУ, блокированием его работы – не в планах парламентариев. Что касается внесения изменений в закон о КСУ, даже при условии, что в Раде хватит голосов, вряд ли это удастся осуществить до конца года. Тогда уже речь пойдет о феврале. А в феврале появятся более насущные проблемы, поэтому этот вопрос может вообще затянуться», – предполагает эксперт.

Между тем, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за решение по Конституционному суду и обещает учесть ее позицию при проведении судебной реформы.

Вдячний @VeniceComm та @giannibuquicch1 за рішення щодо КСУ. 2 схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/c27IWRmJbU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2020

Глава государства даст задание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов для судебного реформирования.



Геннадий Друзенко

Системный же выход может быть только один – это начало конституционного процесса с выходом на новую Конституцию, – считает Геннадий Друзенко, юрист, волонтер, выдвинутый общественностью кандидатом на вакантную должность судьи КС. В интервью Укринформу он сказал: «К сожалению, действующая Конституция исчерпала свой ресурс. Причем, если посмотреть мировую статистику – все конституции, принятые со времени американской конституции 1778 года, имеют средний возраст – 19 лет, то наша конституция уже пережила среднемировой. Ведь изменилось время, сменилось поколение, изменилась политическая ситуация, изменилась зрелость нации, и поэтому системный выход может быть только один: изменение фундаментальных правил игры».

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: Укринформ