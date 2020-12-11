Перспективы обмена до конца года, неоднозначны, но надежда остается – Резников

Перспективы обмена до конца года, неоднозначны, но надежда остается – Резников

10.12.2020 21:59

Укринформ

Вопрос обмена удерживаемыми лицами вряд ли удастся решить до конца нынешнего года, однако украинская сторона не оставляет надежду.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников на презентации проекта «Изоляция: must speak», передает Укринформ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам вице-премьера, 16 декабря состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, которому будет предшествовать встреча гуманитарной подгруппы, где снова речь пойдет об обмене.

«Буду откровенным, перспективы неоднозначны. Мы с лета наблюдаем блокирование переговоров в Трехсторонний контактной группе по разным надуманным историям, начиная от постановления Верховной Рады Украины о назначении местных выборов, которые уже состоялись, продолжая другими надуманными вещами. Год еще не завершился, но сегодня дать надежду, что это (обмен – ред.) состоится в этом году, к сожалению, я не могу», – заявил Резников.

Читайте также: Украина готова и дальше работать над выполнением договоренностей «Норманди» – делегация в ТКГ

По его словам, Украина неоднократно подавала все необходимые списки, ожидая ответного шага со стороны России и поддерживаемых ею группировок. Но противоположная сторона списков по критериям, предложенным координатором специальной мониторинговой группы ОБСЕ Тони Фришем, так и не предоставила. Из-за этого процесс заблокирован.

При этом Резников отказался назвать имена и точное количество лиц, которых незаконно удерживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку это могло бы нанести ущерб процессу.

«Мы все равно не оставляем надежду, что нам это удастся, потому что мы общаемся не только в режиме минского формата, ведь эта площадка является производным от нормандского формата. Идут консультации на уровне политических советников, министров иностранных дел, надеемся на встречу лидеров стран нормандского формата», – сказал вице-премьер.

Как сообщалось, одной из договоренностей саммита лидеров нормандского формата, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже, был обмен «всех на всех».

Читайте также: Нормандская встреча нужна для утверждения плана выполнения «Минска» – Ермак

5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Также в плане речь идет о том, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

6 ноября Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала списки для обмена удерживаемыми лицами спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау и ждет ответа от другой стороны.

По данным СБУ, по состоянию на ноябрь, 251 человек считается незаконно лишенным свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ