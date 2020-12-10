Назначенный Януковичу государственный адвокат изучает дело – суд объявил перерыв

10.12.2020 13:44

Укринформ

Печерский районный суд города Киева 10 декабря продолжил заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В зале суда присутствуют представители обвинения, а также новоназначенный государственный адвокат Януковича.

Сейчас суд объявил перерыв продолжительностью больше 2 часов, чтобы новый защитник смог ознакомиться с материалами ходатайства, поскольку, по словам адвоката, его "назначили только в четверг".

Как сообщалось, на заседании 9 декабря суд отказался отводить одного из платных адвокатов экс-президента – Александра Горошинского, а также двух прокуроров – Алексея Донского и Дениса Иванова.

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Кроме того, суд назначил Януковичу государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором сами же и просили.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 г. избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (на Майдане Незалежности и прилегающих улицах).

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Это решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры намерены обращаться в суд о выдаче разрешения на осуществление специального досудебного расследования (заочно).

4 февраля 2015 г. Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 г. суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

2 октября 2020 г. Киевский апелляционный суд отказался отменить приговор Оболонского районного суда в отношении экс-президента Виктора Януковича о 13 годах заключения за госизмену.

По материалам: Укринформ