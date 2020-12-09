Конституционный кризис: рабочая группа ВР зарегистрировала два законопроекта

08.12.2020 18:31

Укринформ

Рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала в парламенте два законопроекта, направленных на восстановление институционального механизма предотвращения коррупции и особенностей составления протокола об админправонарушениях в отношении судьи и судьи КСУ.

Как передает Укринформ, об этом сообщила заместитель руководителя рабочей группы, представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря в Фейсбуке.

По ее словам, в Верховной Раде, в частности, зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» №4470 относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции.

Законопроектом предусматривается приведение действующего закона к редакции, действовавшей до принятия решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного Суда.

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Как пояснила Совгиря накануне в Телеграмме, согласно проекту, порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию соответственно с ВСП и Конституционным Судом. Высший совет правосудия и Собрания судей Конституционного Суда будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, которые содержат признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного Суда во время осуществления полномочий НАПК. Порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывается Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного Суда производится в общем порядке, определенном Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Законопроектом также предусматривается запрет для НАПК вносить предписания по вопросам, которыен непосредственно касаются осуществления судьей правосудия, а также осуществления судьей Конституционного Суда конституционного производства.

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Кроме того, в парламент также представлен проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины № 4471.

Законопроектом предусматривается, что составить административный протокол судье, судье Конституционного Суда Украины может только председатель НАПК или его заместитель – с обязательным уведомлением об этом Высшего совета правосудия и председателя Конституционного Суда

Согласно законопроекту протокол вручается судье, судье Конституционного Суда Украины исключительно путем направления его судье средствами почтовой связи с предоставлением ему возможности предоставить свои письменные замечания и возражения, или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов. Предоставление таких объяснений возможно путем их направления средствами почтовой связи или лично судьей, судьей Конституционного Суда Украины при возможном присутствии соответственно инспектора Высшего совета правосудия или председателя Конституционного Суда Украины (или его заместителя).

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НАПК будет иметь полномочия передавать протокол об административном правонарушении в суд только в случае получения от судьи, судьи Конституционного Суда объяснений (возражений) на протокол, или по истечении отведенного законом срока для их предоставления.

"Такой порядок вручения протокола об административном правонарушении устраняет возможности любых злоупотреблений или давления на судью, судью Конституционного Суда, присутствующих при вручении протокола соответствующими уполномоченными лицами при личном общении с судьей, в том числе при отсутствии посторонних лиц, которые могли бы проконтролировать отсутствие таких злоупотреблений и давления", – отметила Совгиря.

Согласно информации на официальном вебпортале Верховной Рады, оба законопроекта внесены в парламент 7 декабря народными депутатами из разных фракций.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС 29 октября созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

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17 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. Создать такую рабочую группу предложил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Члены рабочей группы должны были до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

По материалам: Укринформ