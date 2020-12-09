Годовщина «Норманди»: Зеленский заверяет, что, несмотря на нелегкий путь к миру, – «мы сможем»
Годовщина «Норманди»: Зеленский заверяет, что, несмотря на нелегкий путь к миру, – «мы сможем»
09.12.2020 09:47
Укринформ
Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже заверил, что хоть путь к миру нелегкий, "мы сможем".
Об этом он написал в Твиттере, сообщает Укринформ.
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
"Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем", – отметил Президент.
Зеленский также опубликовал фото четырех лидеров "нормандской четверки", сделанное за столом переговоров в Париже.
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Как сообщал Укринформ, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров "Нормандского формата" – Украины, Франции, Германии и России.
По материалам: Укринформ