Стефанчук вылечился от COVID-19

04.12.2020 13:32

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получил отрицательный тест на COVID-19 после трехнедельной борьбы с болезнью.

Как передает Укринформ, об этом первый вице-спикер сообщил в Фейсбуке.

"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро стану к исполнению своих обязанностей", – написал Стефанчук.

Политик поблагодарил всех, кто его поддерживал.

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"Всем желаю крепкого здоровья. Не будьте легкомысленны. Вирус коварнее, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук – непременные спутники", – отметил Стефанчук.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 11 ноября сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. 12 ноября заболел и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

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Разумков 30 ноября сообщил, что выздоровел.

По материалам: Укринформ