Швеция в ОБСЕ: Конфликт на Донбассе – до сих пор далек от завершения

Швеция в ОБСЕ: Конфликт на Донбассе – до сих пор далек от завершения

03.12.2020 17:40

Укринформ

Российско-украинский конфликт остается далеким от своего завершения и урегулирование должно касаться как Донбасса, так и Крыма.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Из всех вызовов, стоящих перед нами, неурегулированные конфликты – наиболее серьезные. Режим прекращения огня на Востоке Украины, конечно, приветствуется, но он все же остается хрупким. Конфликт в и вокруг Украины – до сих пор далек от своего завершения. И это касается Востока Украины и Крымского полуострова", – заявила глава МИДа Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году.

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В своем выступлении Линде также указала на то, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и трагическая гибель людей "показывает, что любые неурегулированные конфликты сопровождают рисками".

"Такие трагические события должны также служить напоминанием, почему затяжные конфликты в Грузии и Молдове также требуют нашего пристального внимания и политических обязательств с нашей стороны", – заявила глава шведского МИДа.

По ее словам, когда Швеция начнет председательство в ОБСЕ в 2021 году, то главный приоритет будет предоставляться тому, чтобы "выполнить основе функции ОБСЕ" и "отстаивать европейский порядок, основанный на безопасности".

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"Мы будем оберегать концепцию безопасности ОБСЕ с особым упором на демократию, гендерное равенство и права человека. Мы также будем вносить свой вклад в урегулирование конфликтов в регионе", – заявила она.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции.

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В главном событии Албанского председательства принимают участие около 40 глав МИДов стран-участниц ОБСЕ. Украину представляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации 2020 года и проведут обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

Тема российской агрессии против Украины является одной из главных тем встречи.

По материалам: Укринформ