Политика

Рада может проголосовать бюджет уже на следующей неделе – Арахамия

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Рада может проголосовать бюджет уже на следующей неделе - Арахамия

Рада может проголосовать бюджет уже на следующей неделе – Арахамия

28.11.2020 16:38

Укринформ

Председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что голосование за проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 может состояться в Верховной Раде на следующей неделе.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в комментарии журналистам после совещания в парламенте лидеров депутатских фракций и групп с руководством Верховной Рады, Офиса Президента и Премьер-министром.

"На следующей неделе начинаются консультации – и это уже согласованный вариант с МВФ. И где-то, думаю, что на следующей неделе выйдем на голосование", – сказал Арахамия.

Он уточнил, что проект Госбюджета-2021 ко второму чтению может появиться в повестке дня парламента до следующей пятницы, 5 декабря.

На вопрос, могут ли быть увеличены расходы бюджета, Арахамия ответил: "Учитывая дополнительные программы, могут быть увеличены программы на преодоление коронавируса".

Что касается законопроекта о НАБУ (изменения процедуры назначения и освобождения от директора НАБУ), по словам Арахамии, "есть полное согласие". "Все фракции высказались в поддержку этого законопроекта", – сказал он.

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В то же время парламентарий отметил, что в ВР еще продолжаются дискуссии относительно законопроекта о Конституционном Суде. "А по КСУ еще продолжаются консультации, мы до понедельника определимся с е-декларированием, а по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о 2/3 состава КСУ, который Ольга Совгиря (заместитель председателя рабочей группы – ред.) подавала о том, что решения КСУ по Конституции должны приниматься 2/3 состава КСУ. На следующей неделе должны принять в первом (чтении – ред.) и в целом какую-то версию компромиссную о возвращении электронного декларирования. До понедельника определим, каким образом найдем консенсус между фракциями. Там есть несколько неувязок, надо найти, чтобы не выводить в зал эту длительную дискуссию".

Арахамия также рассказал, что во время сегодняшнего совещания прозвучали предложения от нескольких фракций – сделать три недели подряд в парламенте пленарных. Однако, по его мнению, целесообразнее работать в режиме внеочередных пленарных заседаний.

"Мне кажется, что, учитывая очень большое количество коронавируса в ВР, это будет неуместно. Лучше идти внеочередными сессиями при крайней необходимости. Потому что много времени будет тратиться просто на политические дискуссии, и люди будут находиться в зале, а потом, когда будет критическая потребность что-то проголосовать, просто-напросто не будет людей", – отметил Арахамия.

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По его словам, депутаты решили обсудить этот вопрос на согласительном совете в понедельник, 30 ноября.

Лидер фракции "Слуга народа" также спрогнозировал, что голосование за принятие госбюджета-2021 во втором чтении и в целом будет примерно такое же, как и во время его принятия в первом чтении. На вопрос, все ли фракции в парламенте готовы проголосовали за бюджет, Арахамия ответил: "Разные фракции, да, все вместе".

Как сообщал Укринформ, в Верховной Раде состоялось совещание руководства парламента с лидерами депутатских фракций и групп, Офисом Президента и Премьер-министром.

27 ноября законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению поступил в Верховную Раду.

Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в Верховную Раду.

Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Проектом бюджета, одобренным в первом чтении, предусматривался рост ВВП на 4,6%, потребительская инфляция на уровне 7,3%, соотношение государственного долга к ВВП на уровне 64,6%. Дефицит на уровне 6% ВВП или 270,4 млрд грн. Среднегодовой курс, по которому рассчитывается госбюджет-2021, составляет 29,1 грн/долл.

Во время внеочередного заседания правительства 26 ноября Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год, сказал, что дефицит госбюджета в утвержденном ко второму чтению Кабинетом Министров законопроекте о государственном бюджете на 2021 год снижен с 6% до 5,3%.

По материалам: Укринформ

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