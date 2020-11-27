Признание Голодомора геноцидом должно стать проявлением международной солидарности – МИД

27.11.2020 18:12

Укринформ

Международное признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом должно стать проявлением международной солидарности с украинским народом.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел к 87-й годовщине Голодомора в Украине, опубликованном на сайте ведомства.

"Достойное увековечение памяти жертв и всестороннее изучение преступления советского режима – общий моральный долг и действенный способ предотвратить повторение подобных трагедий в будущем", – говорится в комментарии.

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В МИД замечают, что Голодомор – преступление советской власти, которое считается одним из самых жестоких и масштабных преступлений против человечности ХХ столетия. Комплексно спланированный и реализованный геноцид украинского народа ежедневно уносил более тысячи жизней. В результате погибли миллионы и еще больше – не родились. Такова была цена, которую украинцы "платили" за попытку восстановить свою национальную независимость в 1917-1920 годах.

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"В течение десятилетий память о национальной трагедии украинцев уничтожалась, а сами факты о Голодоморе – отрицались. Но благодаря общим усилиям правительств независимой Украины, ученых, украинских общин за рубежом и дипломатов борьба за признание Голодомора геноцидом стала одним из приоритетов во внешней политике и начала приносить результаты: официальное признание на уровне иностранных правительств, парламентов и международных организаций", – отмечают в МИД.

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Меропроприятия в память о невинных жертвах одной из величайших трагедий в истории украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов – состоятся 28 ноября 2020 года.

Как сообщалось, День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

По материалам: Укринформ