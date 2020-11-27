Конституционный кризис: Венецианская комиссия ответит на запрос Зеленского в декабре

Конституционный кризис: Венецианская комиссия ответит на запрос Зеленского в декабре

27.11.2020 13:38

Укринформ

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) планируют в декабре 2020 года обнародовать мнение о конституционной ситуации в Украине на срочный запрос Президента Владимира Зеленского.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, такая информация размещена на сайте Комиссии.

25 октября Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с запросом провести срочную оценку ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства с учетом этого решения.

Глава государства, в частности, просит Комиссию предоставить заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, относительно соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения рамок конституционного представления.

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27 октября 2020 года Конституционный Суд признал неконституционными положения законодательства, согласно которым лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях, можно было привлечь к ответственности.

Все дела о недостоверном декларировании, по которым суды еще не приняли вердикт на момент решения КСУ, будут закрыты.

Ранее Венецианская комиссия на запрос украинской стороны заявила о готовности предоставить экспертную помощь в поиске сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного разрешения кризиса, возникшего в системе деятельности антикоррупционных органов в Украине.

По материалам: Укринформ