Политика

Кабмин расширил перечень пунктов выдачи паспортов РФ, которые не будут признаваться Украиной

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Кабмин расширил перечень пунктов выдачи паспортов РФ, которые не будут признаваться Украиной

Кабмин расширил перечень пунктов выдачи паспортов РФ, которые не будут признаваться Украиной

25.11.2020 16:53

Укринформ

Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, которые не будут признаваться Украиной.

Как передает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду.

Преимущественно уполномоченные органы иностранного государства находятся на территории РФ в Ростовской области 14 отделений, и 4 – в Краснодарском крае.

В частности, отныне не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты, а также паспорта, выданные в Краснодарском крае.

С деталями можно ознакомиться в приложении.

"Целью проекта распоряжения является расширение перечня пунктов выдачи паспортных документов, выданных уполномоченными органами (подразделениями) иностранного государства с нарушением принципов и норм международного права и/или с целью причинения вреда государственному суверенитету, территориальной целостности, национальным интересам Украины", – говорится в пояснительной записке.

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Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму.

По материалам: Укринформ

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