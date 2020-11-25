Кабмин расширил перечень пунктов выдачи паспортов РФ, которые не будут признаваться Украиной
Кабмин расширил перечень пунктов выдачи паспортов РФ, которые не будут признаваться Украиной
25.11.2020 16:53
Укринформ
Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, которые не будут признаваться Украиной.
Как передает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду.
Преимущественно уполномоченные органы иностранного государства находятся на территории РФ в Ростовской области 14 отделений, и 4 – в Краснодарском крае.
В частности, отныне не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты, а также паспорта, выданные в Краснодарском крае.
С деталями можно ознакомиться в приложении.
"Целью проекта распоряжения является расширение перечня пунктов выдачи паспортных документов, выданных уполномоченными органами (подразделениями) иностранного государства с нарушением принципов и норм международного права и/или с целью причинения вреда государственному суверенитету, территориальной целостности, национальным интересам Украины", – говорится в пояснительной записке.
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Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму.
По материалам: Укринформ