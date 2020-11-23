Депутата Княжицкого выписали из больницы после COVID-19

23.11.2020 14:27

Укринформ

Народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Николай Княжицкий выписывается из больницы после лечения коронавирусной болезни, которая у него протекала в форме на грани средней и тяжелой.

Как передает Укринформ, об этом Княжицкий сообщил в Фейсбуке.

"У меня сегодня победа !!! Важная. Выписывают из больницы. COVID-19… Говорят, легкие восстанавливаться три месяца, но никто не знает", – написал Княжицкий.

Политик добавил, что болел COVID-19 в форме на грани средней и тяжелой, но отметил, что в больнице было много молодых и людей среднего возраста в очень тяжелом состоянии.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировали 10945 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человек.

По материалам: Укринформ