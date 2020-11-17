В Раде нет политической воли для решения конституционного кризиса – Кондратюк

В Раде нет политической воли для решения конституционного кризиса – Кондратюк

17.11.2020 01:49

Укринформ

В Верховной Раде отсутствует политическая воля для принятия законопроектов, которые могли бы способствовать решению конституционного кризиса в стране.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила заместитель Главы Верховной Рады Елена Кондратюк в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, касающийся как возвращения к электронному декларированию… так и реконструкции Конституционного Суда как института", – сказала Кондратюк.

В то же время она отметила, что в Верховной Раде создана рабочая группа, куда вошли представители всех фракций и политических групп, которая на базе Комитета по антикоррупционной политике будет разрабатывать законопроекты по решению конституционного кризиса.

По словам Кондратюк, будут созданы три законопроекта: один из них будет касаться возврата электронного декларирования, второй – уголовной ответственности за предоставление недостоверных данных в электронной декларации, а третий – изменений относительно деятельности Конституционного Суда, если они потребуются.

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Как сообщалось, 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО. Было принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями в условиях реального конфликта интересов.

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2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

Вскоре в ВР был зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины»(относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», среди его авторов – представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря и представитель Президента в КС – Федор Вениславский.

Законопроект предлагает увеличить с 10 до 12 необходимое количество голосов для принятия решения Большой палатой Конституционного Суда. Кроме того, авторы предлагают изменения, которые предусматривают, что регламент КСУ утверждается законом.

По материалам: Укринформ