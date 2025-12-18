Карта Таро «Диявол»: яке має значення і як правильно трактувати

Карта «Диявол» у колоді Таро належить до Старших Арканів і часто стає об’єктом спотворених трактувань через свою назву та візуальну символіку.

Про це повідомляє «ПЛ».

Водночас у класичній системі вона не несе прямого негативного або фатального значення, а радше відображає внутрішні психологічні процеси людини.

Професійні інтерпретатори зазначають, що ця карта пов’язана з темами залежності, самообмежень і ілюзій, які людина підтримує добровільно.

Йдеться не про зовнішній вплив, а про внутрішній вибір, коли матеріальні або емоційні прив’язаності починають домінувати над раціональними рішеннями.

У прикладному, зокрема діловому контексті, «Диявол» може сигналізувати про ризики надмірної зацикленості на вигоді, фінансових спокусах або токсичних домовленостях.

Ключовим моментом залишається трактування карти в поєднанні з іншими символами та реальними обставинами, а не ізольоване сприйняття її значення.

