Як зрозуміти, що кофеїну в організмі зібралось багато за дні споживання: подробиці

Кофеїн — найпоширеніший стимулятор у світі, який діє м’яко, але підступно. Людина не завжди помічає момент, коли його кількість у крові перевищує допустиму межу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Декілька чашок кави на день здаються безпечними, однак із часом організм починає реагувати — серцебиття пришвидшується, з’являється тремтіння рук, безсоння чи дратівливість. Медики пояснюють це тим, що кофеїн накопичується, якщо споживати його регулярно без перерви.

Коли в організмі занадто багато стимуляторів, нервова система працює у стані постійного напруження. Людина відчуває підйом, але потім різке виснаження.

Тіло сигналізує сухістю шкіри, особливо на пальцях, порушенням водного балансу, головним болем або безсонням. Серце може реагувати короткими аритміями, а тиск — підвищенням навіть у тих, хто раніше цього не помічав.

Щоб стабілізувати стан, варто тимчасово знизити дозу кофеїну, замінюючи його водою, трав’яними напоями або легкими фізичними навантаженнями.

Необхідно стежити за годинами вживання: усе, що випито після 15-ї, має шанс «вкрасти» сон уночі. Фахівці радять розглядати кофеїн не як паливо, а як інструмент, який працює лише тоді, коли з ним поводитись розумно.

Надлишок кофеїну не помітний відразу, але його наслідки — накопичена втома, дратівливість і проблеми зі сном — відчутні всім. Баланс тут головне правило: енергія повинна бути не позиченою у кави, а природною.

Важливо й те, що вчені вияснили, чий інтелект наслідує дитина від батьків.