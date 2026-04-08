Наука стресу: як організм реагує на тривожні новини та як зберегти психологічне здоров’я

Постійний інформаційний потік став невід’ємною частиною сучасного життя, однак науковці дедалі частіше попереджають про його вплив на нервову систему людини.

Дослідження у сфері нейропсихології показують, що регулярне споживання тривожного контенту активує механізми стресової реакції, навіть якщо загроза не є безпосередньою.

Організм реагує на негативну інформацію викидом гормонів стресу, зокрема кортизолу, що може призводити до виснаження, порушення сну та зниження концентрації. Медичні експерти зазначають, що мозок не завжди відрізняє реальну небезпеку від інформаційної, тому надмірне занурення у новини створює ефект постійної напруги.

Психологи рекомендують обмежувати час перегляду новин і звертатися лише до перевірених джерел інформації. Важливу роль відіграють фізична активність, соціальна підтримка та регулярний відпочинок, які допомагають нервовій системі повернутися до стабільного стану.

Фахівці наголошують, що інформаційна гігієна стає новим елементом здорового способу життя. Усвідомлений підхід до споживання новин дозволяє зберігати психологічну стійкість навіть у періоди підвищеної суспільної напруги.

Втім, деякі досі дивються тому, яка є причина тому, що людина швидше втомлюється від інформації, ніж від фізичної роботи.