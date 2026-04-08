Секрети здорового сну: що говорить сучасна наука про відновлення організму вночі

Якість сну дедалі частіше розглядається медичними фахівцями як один із ключових факторів збереження фізичного та психічного здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними міжнародних досліджень у сфері сомнології, регулярний дефіцит сну прямо пов’язаний зі зниженням імунітету, порушенням концентрації та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Саме тому питання правильного відпочинку стає не лише елементом способу життя, а важливою складовою профілактичної медицини.

Під час глибоких фаз сну організм активує процеси відновлення тканин, нормалізує гормональний баланс і стабілізує роботу нервової системи. Науковці пояснюють, що саме вночі відбувається активне очищення мозку від продуктів метаболізму, які накопичуються протягом дня.

Порушення цього процесу може призводити до хронічної втоми та когнітивного виснаження.

Дослідники також наголошують на важливості стабільного графіка засинання. Організм людини працює відповідно до циркадних ритмів, і навіть незначні зсуви режиму здатні впливати на рівень енергії та настрій.

Використання гаджетів перед сном, за словами лікарів, залишається одним із головних факторів погіршення якості відпочинку через вплив синього світла на вироблення мелатоніну.

Медичні експерти підкреслюють, що здоровий сон є доступним інструментом підтримки організму, який не потребує складних втручань. Саме регулярність, помірна фізична активність і зменшення вечірнього інформаційного навантаження допомагають створити умови для природного відновлення.

