Яка користь у сочевиці червоної: дієтологи розповіли про реальну якість продукту

Червона сочевиця — продукт, який недооцінюють через його простоту, хоча з точки зору дієтології вона є справжнім концентратом користі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сучасні наукові дані свідчать, що у 100 грамах сухої сочевиці міститься близько 24 грамів білка, при цьому практично відсутній жир. Це робить її одним із найкращих джерел рослинного протеїну для тих, хто не споживає м’яса або прагне зменшити калорійність раціону.

Окрім білка, у сочевиці багато клітковини, що допомагає стабілізувати роботу кишківника, знижує рівень холестерину та підтримує нормальний цукор у крові.

Дієтологи наголошують: червона сочевиця — це продукт, який здатен замінити одразу кілька категорій харчування. Вона містить залізо, цинк, фолієву кислоту, магній, калій — елементи, які відповідають за енергію, кровотворення та стабільність нервової системи.

Саме тому її рекомендують людям із залізодефіцитом, спортсменам, а також тим, хто веде активний спосіб життя. Вона засвоюється швидше, ніж більшість бобових, не викликаючи тяжкості. А її невисока вартість робить сочевицю ідеальним продуктом у часи економічної нестабільності.

Фахівці радять включати її до раціону кілька разів на тиждень. Вона чудово поєднується з овочами, спеціями, крупами і навіть як самостійна страва.

Важливо лише не переварювати її, аби зберегти максимум мікроелементів. Червона сочевиця — приклад того, як проста їжа може бути стратегічною: вона підтримує імунну систему, знижує ризик серцево-судинних хвороб і допомагає стабілізувати рівень енергії без дорогих добавок. Для людей із обмеженим бюджетом це справжнє відкриття: доступно, поживно, ефективно.

