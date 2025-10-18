Яка користь пшоняної каші: дивовижні властивості дешевого і доступного всім продукту

Пшоняна каша — один із найдавніших продуктів українського столу, який нині знову повертає популярність завдяки своїй простоті, поживності й користі для здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сучасні дієтологи визнають, що ця скромна страва здатна забезпечити організм важливими мікроелементами й енергією без надмірних калорій.

Пшоно містить магній, калій, залізо, вітаміни групи B та антиоксиданти, які допомагають підтримувати серцево-судинну систему. Завдяки низькому глікемічному індексу воно корисне людям із коливаннями рівня цукру в крові. Крім того, каша з проса містить велику кількість клітковини, що сприяє здоровій роботі кишечника та нормалізації травлення.

Дослідження показують, що регулярне вживання пшоняної каші допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину, стабілізує тиск і покращує стан шкіри завдяки кремнію, який входить до складу зерна.

Цей продукт не містить глютену, тому його можуть споживати навіть люди з непереносимістю білків пшениці.

Особливо цінним пшоно є у холодну пору року: воно дає тривале відчуття ситості, зігріває і водночас не перевантажує організм.

Пшоняна каша добре поєднується як із солодкими добавками — медом, фруктами, горіхами, — так і з овочами чи м’ясом. Її можна вважати універсальним джерелом енергії, доступним кожному, незалежно від бюджету.

Таким чином, пшоняна каша — це не просто недорогий гарнір, а повноцінна здорова страва, що здатна підтримувати серце, нервову систему й обмін речовин. Це приклад того, як звичайний продукт може стати справжнім суперфудом, якщо поглянути на нього крізь призму сучасної науки.

