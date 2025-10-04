Лайфстайл

Топ-5 дихальних вправ для стресостійкості: думка лікарів

Карина Шевченко Send an email 9 години ago
0 0
Стрес

Медичні експерти наголошують, що дихальні практики відіграють важливу роль у зміцненні нервової системи та допомагають організму ефективніше боротися зі стресом.

Про це повідомляє «ПЛ».

У лікарській практиці вже давно доведено: правильне дихання здатне знижувати рівень кортизолу, стабілізувати серцевий ритм і позитивно впливати на сон.

Найчастіше спеціалісти радять використовувати діафрагмальне дихання, яке дозволяє повністю наповнити легені повітрям і заспокоїти нервову систему. Також популярною є техніка з ритмом «4-7-8», що сприяє швидкому зняттю напруги.

Ще одним ефективним методом вважається практика почергового дихання через різні ніздрі, яка традиційно застосовується у східних медичних системах для досягнення балансу між різними функціями організму.

Квадратне дихання з рівними інтервалами вдиху, затримки та видиху допомагає швидко відновити концентрацію, а поєднання дихальних вправ із напруженням і розслабленням м’язів формує відчуття внутрішньої гармонії.

Лікарі підкреслюють, що регулярне застосування таких технік може стати надійним інструментом профілактики стресу в умовах сучасного темпу життя.

Крім того, дихальні вправи не вимагають спеціальних умов і можуть виконуватися будь-де – вдома, у транспорті чи навіть на робочому місці, що робить їх універсальним і доступним способом підтримання психічної стійкості.

Що важливо, є зодіакальний прогноз для усіх знаків на жовтень.

теги
Карина Шевченко Send an email 9 години ago
0 0

Материалы по теме

Їжа

До чого сниться сніданок: психологи розкрили значення сну

1 тиждень ago
Розклад Таро з 1 по 7 вересня 2025 року

Карта Таро «Імператор»: яке має значення і як правильно трактувати

1 тиждень ago
ТАРО

Карта Таро «Блазень»: що означає і як правильно трактувати

1 тиждень ago
Історія

До чого сниться історичне минуле: пояснення сну з точки зору психології

1 тиждень ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button