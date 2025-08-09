Що обов’язково треба мати у домашній аптечці: поради лікарів

Комплектація домашньої аптечки — це не просто формальність, а важливий елемент базової медичної готовності, який дозволяє оперативно реагувати на загострення хронічних захворювань, травми або незначні гострі стани.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оновленими рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, у домашньому наборі першої допомоги мають бути медичні препарати й інструменти, що покривають найпоширеніші побутові та сезонні ризики.

До найважливіших категорій засобів входять препарати для зниження температури, протизапальні медикаменти, антисептичні рідини для знезараження шкіри, перев’язувальні матеріали для обробки ран і порізів, а також базові протиалергічні засоби.

Усе це має бути доступним у домі, особливо у родинах із дітьми, людьми похилого віку або пацієнтами з хронічними патологіями.

Окремо варто подбати про наявність препаратів для стабілізації травної системи у разі отруєнь, симптомів діареї або інтоксикацій.

Крім того, лікарі радять мати прості діагностичні прилади — хоча б термометр, а за можливості — електронний тонометр і пульсоксиметр, які особливо актуальні для контролю стану хворих у період вірусних захворювань або післяопераційного відновлення.

Медики застерігають: аптечка повинна перевірятись щонайменше раз на три місяці, а прострочені препарати необхідно утилізовувати згідно з правилами. Зберігання медикаментів має бути організоване в місці, недоступному для дітей і захищеному від надмірної вологості або тепла.

Таким чином, належно підготовлена аптечка є не просто набором медикаментів, а частиною відповідального підходу до безпеки й добробуту родини.

