День вчителя 2024: дата і історія свята

У 2024 році це свято припадає на неділю, 6 жовтня. Цього дня вітають з професійним святом не лише вчителів, але й усіх педагогів та освітян.

Цікаво, що вчителі мають ще одне додаткове свято — Міжнародний день вчителя. Воно припадає на п’яте жовтня і святкується в більшості країн світу.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Газета.ua.

Історія свята

Вчитель – це одна із найдавніших професій, яка існує так само довго, як і людство. Перші школи у світі були засновані ще у IV тисячолітті до н.е.

Саме слово «педагог» прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Але в той час так називали рабів, на яких покладали функцію догляду за дітьми. Вони зазвичай відводили дітей до школи, а потім забирали їх. В буквальному значенні це слово перекладається як «той, що веде дитину».

У Київській Русі (на території сучасної України) професія вчителя з’явилася після з прийняття християнства. Найбільшого поширення вона здобула за часів правління князя Ярослава Мудрого.

Офіційно День вчителя в Україні почали відзначати від 1980 року. Оскільки святкування завжди припадає на неділю, у п’ятницю, яка передує цьому дню, у школах та університетах відбуваються урочисті заходи, присвячені цьому святу.

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