Яке місто Європи визнали найкращим для життя та відпочинку
Подорожуючи світом, виз найдете чимало світ, які можуть зачарувати красивою сучасною архітектурою або історичними будівлями, смачною їжею та комфортними умовами проживання.
Проте, є одне, яке світова спільнота визначила найкращим для життя та туризму. Йдеться про місто Відень, Австрія.
Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Express.
Згідно з Глобальним індексом комфорту життя EIU, Відень третій рік поспіль не постпається першим місцем у рейтингу найзручніших міст у світі.
Даний індекс враховує п’ять важливих критеріїв життєздатності міста:
- стабільність;
- охорона здоров’я;
- культура;
- навколишнє середовище;
- освіта та інфраструктура.
Всі п’ять показників у Відні присутні і знаходяться на високому рівні.
Столиця Австрії сильно виділяється на фоні інших міст неймовірною кількістю пам’яток архітектури.
Одні з найвизначніших місць:
- собор Святого Стефана;
- музей Зигмунда Фрейда;
- театр опери та балету Staatsoper;
- палац Хофбург.
У міста багата історія, адже Відень був домом для таких легендарних діячів, як Людвіг ван Бетховен, Франц Кафка та Вольфганг Амадей Моцарт. У центральній частині міста ще досі можна відчути дух минулих епох і знайти безліч визначних пам’яток. Це ідеальне місце для прогулянки, причому в будь-який час дня і року.
Любителі мистецтва зможуть зазирнути у художні галереї, яких тут налічується близько сотні. Їх щорічно відвідують понад вісім мільйонів відвідувачів.
Гурманам також будуть раді у Відні, тому що їхня кухня неймовірна і може здивувати навіть найбільш вибагливих вибагливих туристів. До найпопулярніших страв належать передусім відомий віденський шніцель. Також мандрівникам варто спробувати віденські сосиски, шинкенфлекерн (локшина з шинкою), яблучний штрудель, віденську каву та знаменитий торт «Захер», сири та місцеве вино Хойрігер.
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