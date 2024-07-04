Яке місто Європи визнали найкращим для життя та відпочинку

Проте, є одне, яке світова спільнота визначила найкращим для життя та туризму. Йдеться про місто Відень, Австрія.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Express.

Згідно з Глобальним індексом комфорту життя EIU, Відень третій рік поспіль не постпається першим місцем у рейтингу найзручніших міст у світі.

Даний індекс враховує п’ять важливих критеріїв життєздатності міста:

стабільність;

охорона здоров’я;

культура;

навколишнє середовище;

освіта та інфраструктура.

Всі п’ять показників у Відні присутні і знаходяться на високому рівні.

Столиця Австрії сильно виділяється на фоні інших міст неймовірною кількістю пам’яток архітектури.

Одні з найвизначніших місць:

собор Святого Стефана;

музей Зигмунда Фрейда;

театр опери та балету Staatsoper;

палац Хофбург.

У міста багата історія, адже Відень був домом для таких легендарних діячів, як Людвіг ван Бетховен, Франц Кафка та Вольфганг Амадей Моцарт. У центральній частині міста ще досі можна відчути дух минулих епох і знайти безліч визначних пам’яток. Це ідеальне місце для прогулянки, причому в будь-який час дня і року.

Любителі мистецтва зможуть зазирнути у художні галереї, яких тут налічується близько сотні. Їх щорічно відвідують понад вісім мільйонів відвідувачів.

Гурманам також будуть раді у Відні, тому що їхня кухня неймовірна і може здивувати навіть найбільш вибагливих вибагливих туристів. До найпопулярніших страв належать передусім відомий віденський шніцель. Також мандрівникам варто спробувати віденські сосиски, шинкенфлекерн (локшина з шинкою), яблучний штрудель, віденську каву та знаменитий торт «Захер», сири та місцеве вино Хойрігер.

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