Топ-9 мультфільмів для перегляду з дітьми, які навчають життєвим цінностям

Дитяча психологиня Таміла Джафарова склала добірку мультфільмів, які варто подивитись з дітьми. За словами експертки, батьки повинні бути поруч під час перегляду, а не використовувати мультфільми як засіб зайняти дітей.

Це дуже важливо, адже батьки допоможуть дітям зрозуміти емоції та ситуації, які зображені у мультфільмах.

Первая Лента ділиться списком мультфільмів для спільного перегляду з дітьми.

«Рататуй»

Глядачі познайомляться з маленьким щуром Реммі, який мріє стати шеф-кухарем. Ця історія навчає, що навіть найменший може досягти вершин, і надихає дітей вірити в себе та свої мрії. Крім того, мультфільм підкреслює важливість творчості та дружби.

«Ріо»

Цей фільм показує важливість дружби, та спонукає до пригод та прийняття нових викликів. «Ріо» надихає дітей мріяти та вірити у свої сили і навчає, що усилля і відвага допомагають долати перешкоди.

«Думками навиворіт»

Стрічка допомагає дітям зрозуміти свої емоції та їх приймати їх. Мультфільм показує, що всі емоції, навіть негативні, є важливими та природними, й допомогає дітям навчитися керувати ними.

«Лео»

Це історія про хамелеона Лео, яка навчить ваших дітей важливості дружби, взаємодопомоги та прийняття рішень у складних ситуаціях.

«Ліло і Стіч»

Мультфільм демонструє, що справжня дружба та любов можуть подолати будь-які труднощі та перешкоди. Навіть дивні істоти можуть мати велике серце.

«Душа»

Стрічка спонукає дітей до саморозвитку та навчає цінувати кожен момент життя. Справжня радість полягає не у результаті, а у відчутті задоволення від процесу.

«Удача»

Цей мультфільм показує, що кожна людина має свої унікальні здібності. Він навчає дітей вірити у власні сили та допомагати іншим.

«Нікчемний Я»

Ця історія про трансформацію лиходія Гру демонструє важливість доброти, дружби та прийняття інших такими, як вони є. Навіть найвідданіші злочинці можуть перейти на сторону світла.

«Спіріт»

Цей чуттєвий мультфільм від Disney показує боротьбу за свободу. він навчає, що коли ти дотримуєшся власних принципів і цінностей, навіть вороги будуть поважати тебе.

Перегляд цих мультфільмів всією сім’єю допоможе не лише весело провести час, але і навчити дітей важливих життєвих цінностей.

Раніше ПЛ писала про те, як вберегти життя і здоров’я дітей під час відпочинку в басейні.