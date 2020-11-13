В Киеве разоблачили работу «замаскированного» бара, работающего во время карантина (ФОТО)

В Киеве сотрудники полиции разоблачили работу “замаскированного” бара, работавшего после 22:00, несмотря на карантин.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве.

Клиенты могли попасть внутрь заведения только после бронирования столика через администратора по телефону.

“Несмотря на то, что двери развлекательного учреждения были закрыты, мы с привлечением дополнительных сил спецназа провели неотложный обыск. По состоянию на 22:30 там находились работники и клиенты. Во время следственных действий мы обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие работу заведения в запрещенное время , а именно – чеки, документацию, видео с камер наблюдения и средства “, – заявил начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.

Теперь начато уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В Киеве созданы мобильные группы для мониторинга соблюдения карантина. Ежесуточно полиция совместно с нацгвардейцами проверяет соблюдение установленных противоэпидемических мероприятий заведениями хозяйственной деятельности.

“Только за последние выходные проверено почти 900 таких объектов среди которых преимущественно развлекательные и заведения питания, ТРЦ и другие. В 148 случаях задокументировано правонарушения и составлены административные протоколы на должностных лиц этих учреждений по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен”, – резюмировали в Нацполиции.

Ранее 2 ноября сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции открыли уголовное дело по факту работы развлекательного заведения в ночное время суток.

По материалам: Голос