Reebok йде з українського ринку: які магазини закриються і терміни роботи

Крупний спортивний ритейлер Reebok поступово скорочує свою присутність в Україні: більшість магазинів планують закрити вже у травні 2026 року. Також виникло питання щодо майбутнього прав на бренд. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Forbes.

Які магазини закриються та строки роботи

На сьогодні у Києві працюють лише два магазини Reebok – у ТРЦ Retroville та SkyMal:

Магазин у SkyMall обслуговуватиме покупців до 8 травня 2026 року .

обслуговуватиме покупців до . У Retroville договір оренди закінчується наприкінці квітня, але магазин працюватиме лише до розпродажу залишків товару.

договір оренди закінчується наприкінці квітня, але магазин працюватиме лише до розпродажу залишків товару. Онлайн-магазин бренду також припиняє роботу — сайт функціонуватиме до повного розпродажу складу.

У 2022 році Adidas продав Reebok американській компанії Authentic Brands Group за 2,5 млрд доларів. Після цього ліцензією на розвиток бренду в регіоні заволодів турецький холдинг FLO Retailing, який одночасно закриває магазин InStreet у столичному ТРЦ Respublika Park.

Туреччина нині переживає економічні труднощі, через що з українського ринку виходять такі великі мережі, як English Home, Koton, DeFacto та FLO. За словами джерела Forbes, ці процеси також вплинули на долю Reebok.

Чи буде новий дистриб’ютор бренду в Україні?

Українські спортивні ритейлери проявляють зацікавленість в офіційному дистриб’юторстві Reebok. Тривають переговори, серед потенційних претендентів називають Марафон, Intersport та Sport City.

Проте експерти застерігають, що найближчим часом навряд чи хтось запустить Reebok як окрему мережу — такий формат уже показав слабкі результати. Більш імовірний сценарій — продаж товарів бренду через мультибрендові магазини, коли продукція закуповується централізовано і продається разом з іншими відомими марками.

