Найкращі тижневі знижки у Varus з 22 по 28 грудня: що можна вигідно придбати
Передсвятковий період традиційно супроводжується активізацією цінових пропозицій у великих торговельних мережах, і Varus у цьому сенсі не є винятком.
Про це повідомляє «ПЛ».
У проміжку з 22 по 28 грудня мережа робить акцент на тижневих знижках, які охоплюють ключові категорії товарів щоденного попиту. За інформацією з офіційних матеріалів компанії, така стратегія спрямована не лише на стимулювання продажів, а й на підтримку купівельної спроможності споживачів у період зростання сезонних витрат.
Експерти роздрібного ринку відзначають, що формат обмежених у часі акцій дозволяє уникати різких цінових коливань і формує прогнозовану модель споживання.
Покупці отримують можливість планувати витрати, орієнтуючись на заздалегідь оприлюднені пропозиції, а ритейлер — рівномірно розподіляти навантаження на логістику.
У підсумку тижневі знижки наприкінці грудня стають інструментом стабілізації попиту та зменшення фінансового тиску на домогосподарства в один із найдорожчих періодів року.
