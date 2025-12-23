Найкращі тижневі знижки у Varus з 22 по 28 грудня: що можна вигідно придбати

Передсвятковий період традиційно супроводжується активізацією цінових пропозицій у великих торговельних мережах, і Varus у цьому сенсі не є винятком.

Про це повідомляє «ПЛ».

У проміжку з 22 по 28 грудня мережа робить акцент на тижневих знижках, які охоплюють ключові категорії товарів щоденного попиту. За інформацією з офіційних матеріалів компанії, така стратегія спрямована не лише на стимулювання продажів, а й на підтримку купівельної спроможності споживачів у період зростання сезонних витрат.

Експерти роздрібного ринку відзначають, що формат обмежених у часі акцій дозволяє уникати різких цінових коливань і формує прогнозовану модель споживання.

Покупці отримують можливість планувати витрати, орієнтуючись на заздалегідь оприлюднені пропозиції, а ритейлер — рівномірно розподіляти навантаження на логістику.

У підсумку тижневі знижки наприкінці грудня стають інструментом стабілізації попиту та зменшення фінансового тиску на домогосподарства в один із найдорожчих періодів року.

