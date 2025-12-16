Як правильно пишеться слово «мін юст» або «мін’юст»: пояснення лінгвістів

Питання правопису скорочених назв державних органів регулярно виникає в публічному просторі, особливо в новинних матеріалах, аналітичних оглядах і діловій документації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із найпоширеніших прикладів є скорочена назва Міністерства юстиції України, написання якої часто викликає сумніви навіть у досвідчених авторів.

Фахівці з української мови одностайно наголошують: нормативною та правильною формою є написання «мін’юст» — з апострофом і разом. Саме такий варіант зафіксований у чинному Українському правописі та рекомендований для використання в офіційному, діловому й публічному мовленні.

Застосування апострофа зумовлене фонетичним принципом української мови. Після приголосного «н» перед йотованим звуком «ю» апостроф позначає роздільну вимову, запобігаючи злиттю звуків і спотворенню звучання слова.

Це правило є усталеним і поширюється на скорочені назви установ, органів влади та офіційних структур.

Варіанти на кшталт «мінюст» або «мін юст» не відповідають літературній нормі. Вони вважаються помилковими й не рекомендовані для використання в офіційних текстах, новинних повідомленнях, юридичних матеріалах та публікаціях засобів масової інформації.

Лінгвісти підкреслюють, що дотримання правописних норм у назвах державних інституцій є не лише питанням мовної грамотності, а й важливою складовою професійної репутації медіа, редакцій та окремих авторів. Коректне написання таких слів формує довіру до джерела інформації та свідчить про високі стандарти роботи з текстом.

Тим часом лінгвісти ще й відповіли на питання про те, як правильно пишеться слово «інновація» або «іновація».