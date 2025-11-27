Финансы

Як правильно пишеться слово «вінегрет» або «вінігред»: пояснення лінгвістів

Офіційна українська орфографія однозначно фіксує правильний варіант написання — «вінегрет», і він ґрунтується на нормі, закріпленій у фундаментальних словниках та чинному правописі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Усі інші форми — «вінігрет», «вінігред», «винигрет» — розглядаються мовознавцями як помилкові адаптації або прояви суржикового мовлення. Слово походить із французької мови, де первісний варіант «vinaigrette» означав спеціального типу соус на основі оцту.

Через російську мову термін потрапив до української з певними фонетичними змінами, однак уніфіковане написання «вінегрет» залишається єдиним нормативним.

Лінгвісти звертають увагу на те, що спотворені варіанти здебільшого виникають через спробу інтуїтивно «українізувати» слово або відтворити його на слух. Проте офіційна норма передбачає неможливість вільної зміни голосних у запозиченнях, якщо такий варіант не закріплено словниками.

Саме тому при роботі з текстами ділового, журналістського та офіційного характеру рекомендовано використовувати виключно форму «вінегрет». Це дозволяє уникнути спотворення змісту та забезпечити відповідність стандартам академічної української мови.

