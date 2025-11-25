Найкращі тижневі знижки у Varus з 24 по 30 листопада: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів Varus представила черговий акційний каталог, який частково охоплює період із 24 по 30 листопада, забезпечуючи покупцям можливість придбати низку товарів за зниженими цінами.

Про це повідомляє «ПЛ».

Хоча основний каталог формально діє з 20 до 26 листопада, більшість пропозицій залишаються актуальними протягом усього зазначеного тижня, що дає змогу споживачам планувати бюджет і оптимізувати витрати.

Особливу увагу в цьому акційному періоді привертають товари, які традиційно вважаються корисними для здоров’я, — насіння, крупи та так звані суперфуди. Популярний набір із трьох видів — амаранту, кіноа та чіа — продається за помітно зниженою ціною, що робить його привабливим не лише для прихильників здорового харчування, а й для тих, хто прагне урізноманітнити раціон.

На полицях у період знижок також доступні інші продукти сегменту «здорової їжі», зокрема крупи без глютену або органічні варіанти традиційних злаків.

Наявність таких позицій саме в осінньо-зимовий сезон не є випадковою. Рітейлери підсилюють пропозицію, орієнтуючись на зростання попиту на продукти, які сприяють підтримці імунітету.

Дієтологи наголошують, що амарант та кіноа містять повний комплекс амінокислот і високий вміст мінералів, що робить їх корисними доповненнями до зимового меню. Varus, як один із великих торговельних операторів, продовжує формувати асортимент відповідно до трендів локального ринку, а акційні періоди дозволяють бренду утримувати конкурентні позиції.

Багато покупців уже звикли до того, що каталоги Varus оновлюються з певною регулярністю, а частина знижок продовжує діяти навіть після формального завершення тижневого періоду.

Однак експерти радять перевіряти регіональні пропозиції прямо у мобільному застосунку, оскільки асортимент та ціни можуть відрізнятися залежно від складів і логістики. Для медіа така інформація залишається корисною як елемент споживчих оглядів, адже питання економії для українців і надалі є особливо актуальним.

