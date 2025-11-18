Розклад Таро на тиждень, 17-23 листопада 2025 року: що можуть підказати карти

Тиждень із 17 по 23 листопада 2025 року формує особливу атмосферу, у якій інтуїція, воля та натхнення будуть взаємодіяти значно активніше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє «ПЛ».

Традиційний трьохкартковий розклад демонструє послідовність емоційних і подієвих станів, які можуть супроводжувати людину впродовж цих семи днів. Аркан Верховної Жриці, що відповідає за енергетику початку тижня, натякає на необхідність працювати не лише із зовнішніми подіями, а й із власним внутрішнім компасом.

У цей період відчуття можуть виявитися точнішими за логічні схеми, а прийняті з їх урахуванням рішення — несподівано плідними.

У середині тижня домінує енергія Колісниці — символу рішучості, контролю та активного руху вперед. Для багатьох це означатиме необхідність зробити крок, який давно відкладали: завершити проєкт, узяти відповідальність за команду, вступити в переговори або проявити ініціативу там, де раніше панувала пауза.

Якщо внутрішні процеси першої частини тижня були зосереджені на дослідженні себе, то тепер увага зміщується на зовнішній світ, і саме рішучість може стати вирішальним чинником.

Завершення тижня перебуває під впливом Зірки — аркана, що символізує оновлення, натхнення та відчуття перспективи. Ці дні можуть подарувати ясніше розуміння майбутніх планів, нову ідею або навіть внутрішню легкість, якої не вистачало до цього.

Зірка часто вказує на відновлення психологічної рівноваги та появу оптимізму там, де раніше була невизначеність. Загальна енергетика тижня говорить про поєднання глибини, сили та натхнення, а також про те, що будь-який зроблений крок може стати початком стійких позитивних змін.

