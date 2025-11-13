Найкращі тижневі знижки у Novus з 10 по 16 листопада: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів Novus продовжує приваблювати покупців регулярними акціями, які дозволяють суттєво заощаджувати навіть у період зростання цін.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними даними ритейлера, з 10 по 16 листопада діє низка тижневих пропозицій, серед яких — знижки до 40 % на відібрані позиції імпортних вин. Такі акції традиційно приурочені до середини місяця, коли рітейлери прагнуть стимулювати продажі преміальних товарів перед зимовим сезоном.

Крім алкогольної групи, покупці можуть розраховувати на спеціальні пропозиції категорії «1+1» — другий товар у подарунок або знижена ціна при купівлі двох одиниць. У регіональних магазинах мережі, зокрема в Києві, Одесі та Кривому Розі, діють локальні програми на товари першої необхідності — бакалію, каву, солодощі та засоби побутової хімії.

Такі акційні пропозиції оновлюються щотижня, що створює ефект постійного оновлення асортименту та дозволяє споживачам планувати покупки заздалегідь.

Для споживачів з обмеженим бюджетом листопадові акції виглядають особливо доречними. Редакційна порада — підходити до закупівлі раціонально: скласти список необхідних товарів, порівняти ціни в онлайн-каталозі Novus і лише потім вирушати до магазину.

Такий підхід допоможе уникнути імпульсивних витрат і використати переваги програми лояльності, яка дозволяє накопичувати бали та додатково знижувати вартість кошика. У підсумку тиждень з 10 по 16 листопада стане сприятливим періодом для тих, хто прагне оптимізувати витрати без шкоди для якості покупок.

