Як зміняться тарифи на комуналку з 1 листопада

Втім, для окремих категорій споживачів очікуються певні зміни.

Первая Лента з посиланням на Новини.Live розповідає, які будуть тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 листопада.

Тариф на електроенергію

У листопаді вартість електроенергії не зростатиме і в Україні продовжить діяти тариф на електрику для домашніх користувачів, який було введено 1 червня 2024 року. Він становить 4,32 грн за кВт-год. Для користувачів, у який двозонний лічильник, нічна ставка складатиме 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи будуть актуальні до кінця квітня 2025 року.

Тариф на опалення

Ціна на централізоване теплопостачання не змінюватиметься до завершення воєнного стану, а також на півроку після його скасування.

Опалювальний сезон в Україні стартував 15 жовтня. Тепло вже отримали міста, такі як Київ, Вінниця, Чернігів, Хмельницький, Луцьк, Володимир, Житомир, Ужгород, Черкаси, Суми, Рівне, Тернопіль та Львівська область.

Тариф на газ

З 1 листопада вартість блакитного палива для побутових користувачів, які отримують послуги від «Нафтогазу» не зміниться і залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Така ціна буде актуальною щонайменше до кінця квітня 2025 року. Інші постачальники пропонують тарифи, які варіюються від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Тариф на водопостачання

Тарифи на воду для мешканців великих міст не виростуть і залишаться на рівні, який діє з 24 лютого 2022 року. Водночас у невеликих населених пунктах місцева влада іноді без погодження з Національною комісією, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), приймає рішення про підвищення тарифів на воду.

Раніше ПЛ писала про те, кому з 1 грудня виплатять по тисячі гривень.