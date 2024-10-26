Кому з 1 грудня виплатять по тисячі гривень: Зеленський зробив заяву

Вона буде діяти з 1 грудня. Йдеться по виплати по одній тисячі гривні на кожного громадянина.

Про це пише Первая Лента з посиланням на відеозвернення глави держави, опубліковане в Telegram.

За словами українського лідера, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

Він розповів, що за його дорученням уряд запровадить нову програму для українців.

«Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні», — сказав Зеленський.

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Глава держави зазначив, що кожному громадянину — і дітям, і дорослим — буде виплачено по тисячі гривень, тобто родина може отримати кілька тисяч гривень. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

Також за ці кошти можна буде придбати квитки в «Укрзалізниці» та українські лікарські засоби. Зеленський доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки та культурні послуги. Крім того, їх можна буде перерахувати на потреби військових, наприклад, волонтерам, на дрони.

Зеленський розповів, що усі деталі має визначити Кабмін і представити все це громадянам.

«Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», — повідомив президент.

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