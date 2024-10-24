Українців зобов’яжуть платити податок за поповнення карток через термінали: що відомо

Планується ввести обмеження на безкоштовне поповнення карток інших людей, що торкнеться багатьох користувачів.

Поповнювати свою власну картку через термінал ще можна буде, але з певними новими умовами. Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, пояснив, що такі зміни мають на меті боротьбу з уникненням сплати податків. Про це передає Первая Лента.

З’ясували, що деякі роботодавці використовуючи термінали для виплати зарплат, уникають оподаткування. Відтак Національний банк України запровадив обмеження, через що поповнення чужої картки через термінал стане платним. Сума податку поки не розголошується, але за ці операції доведеться платити податки.

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Крім того, ймовірно, для здійснення таких транзакцій зобов’яжуть подавати податкову декларацію, що ускладнить процес і буде вимагати додаткового часу. Ці зміни вводяться з метою посилення контролю за фінансовими операціями та справедливим розподілом податкового навантаження.

Також слід пам’ятати, що Національний банк України вже встановив ліміт на перекази з картки на картку. Відтак, максимальна сума P2P-платежів між фізичними особами обмежена до 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження стосуються не тільки банківських додатків, але й інших сервісів для швидких переказів. Зазначається, що дане обмеження діятиме до квітня 2025 року.

Тож ці зміни можуть мати вплив на багатьох українців, які користуються терміналами для зручних переказів грошей на картки рідних, друзів або знайомих. Нові правила мають на меті створити більш прозору систему фінансових транзакцій і уникнути порушень у сфері оподаткування.

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