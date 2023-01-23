Потери врага за 22 января: ВСУ за сутки уничтожили 720 российских оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 121 480 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: volynnews.com

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Потери врага

личного состава — около 121 480 (+720) человек ликвидировано,

танков — 3150 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6276 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2146 (+2) ед,

РСЗО — 447 (+2) ед,

средства ПВО — 220 (+0) ед,

самолетов — 287 (+0) ед,

вертолетов — 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),

крылатые ракеты — 749 (+0),

корабли /катера — 18 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,

специальная техника — 193 (+0).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

ВСУ

Источник: МинФин