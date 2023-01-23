Финансы
Потери врага за 22 января: ВСУ за сутки уничтожили 720 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 121 480 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: volynnews.com
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Потери врага
- личного состава — около 121 480 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2146 (+2) ед,
- РСЗО — 447 (+2) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 287 (+0) ед,
- вертолетов — 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),
- крылатые ракеты — 749 (+0),
- корабли /катера — 18 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,
- специальная техника — 193 (+0).
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- ВСУ
Источник: МинФин