Финансы

Потери врага за 22 января: ВСУ за сутки уничтожили 720 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 23 января, 2023
0 1 минута чтения

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 121 480 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: volynnews.com

Материалы по теме

0

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потери врага

  • личного состава — около 121 480 (+720) человек ликвидировано,
  • танков — 3150 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6276 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2146 (+2) ед,
  • РСЗО — 447 (+2) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 287 (+0) ед,
  • вертолетов — 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),
  • крылатые ракеты — 749 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,
  • специальная техника — 193 (+0).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • ВСУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 23 января, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

НАБУ задержало на взятке заместителя Кубракова. Размер взятки — $400 тысяч

23 часа ago

Графики отключений света на 22 января: Укрэнерго установило новые лимиты потребления электричества

1 день ago

Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро

1 день ago

Потери врага за 20 января: ВСУ за сутки уничтожили 860 российских оккупантов

1 день ago
Back to top button