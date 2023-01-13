Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса

Верховная Рада на заседании в четверг, 12 января, приняла закон «О внесении изменений в подраздел 8 раздела Х Х Налогового кодекса о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения». Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: pixabay.com

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За принятие соответствующего законопроекта № 8079 во втором чтении проголосовали 303 нардепа.

Закон отменяет принятую в середине апреля прошлого года норму, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога.

«В финальной редакции он вступает сразу в силу и со следующего дня весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения», — отметил Железняк.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что за время существования льготного 2% налога игорный бизнес и лотереи, которые им воспользовались, заплатили в этом году лишь 53,6 млн грн налогов.

Источник: МинФин