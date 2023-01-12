Работодатели могут не индексировать размер зарплат в этом году — Гоструда
Из-за приостановки действия закона «Об индексации денежных доходов населения» в 2023 году работодатели имеют право не проводить индексацию заработной платы, хотя могут индексировать выплаты по собственному желанию. Об этом сообщили в Государственной службе по труду.
Фото: dtkt.ua
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«Законом предусмотрен ряд важных показателей на 2023 год, в том числе остановка действия закона „Об индексации денежных доходов населения“… Итак, все работодатели получат ослабление на 2023 год в виде приостановки обязанностей по начислению индексации заработной платы», — говорится в сообщении.
В то же время в Гоструде обращают внимание на то, что остановка действия закона «Об индексации денежных доходов населения» коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, индексирующих по этому закону, в частности:
- пенсии;
- стипендии;
- денежного довольствия;
- суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, кроме ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за потерпевшим) и членам их семей и пенсий, индексируемых в соответствии с законом по этим видам страхования;
- суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца, кроме суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании;
- размер алиментов, определенный судом в жесткой денежной сумме.
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«Вместе с тем, собственник или уполномоченный им орган может принять решение о дополнительных стимулирующих выплатах в связи с высоким уровнем инфляции в Украине», — добавили в Гоструде.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», в марте 2023 года украинские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат.
Кабмин планировал сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд. грн. по сравнению с 425 млрд грн в текущем году. Сокращение планировалось за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда.
Вместе с тем ко второму чтению расходы на ПФУ были увеличены на 38,9 млрд грн. Таким образом, расходы на социальную сферу несколько возрастут.
В то же время, повышение прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсий, в 2023 году не планируется.
Источник: МинФин