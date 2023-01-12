Финансы

Потери врага за 11 января: ВСУ за сутки уничтожили 430 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 113 990 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: lb.ua

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Потери противника

  • личного состава — около 113 990 человек ликвидировано,
  • танков — 3094 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 6159 (+0) ед,
  • артиллерийских систем — 2082 (+4) ед,
  • РСЗО — 437 (+0) ед,
  • средства ПВО — 218 (+1) ед,
  • самолетов — 285 (+0) ед,
  • вертолетов — 276 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1865 (+3),
  • крылатые ракеты — 723 (+0),
  • корабли /катера — 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4826 (+0) ед,
  • специальная техника — 184 (+0).

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • ВСУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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