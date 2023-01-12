Потери врага за 11 января: ВСУ за сутки уничтожили 430 российских оккупантов

Курс валют на 12 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Binance купит обанкротившегося криптоброкера Voyager за один миллиард долларов

Минэкономики дало прогноз, что будет с ценами в начале года

Tesla инвестирует $776 миллионов в расширение производства

За год спрос на электромобили вырос в полтора раза — Укравтопром

Украина начала импорт электроэнергии из Европы — глава Минэнерго

Главное за среду: Сверхкороткие депозиты, рынок топлива и отток активов из Binance

Украинцы активно развивают бизнес в Польше. Создали 3600 компаний (исследование)

Binance столкнулась с массовым оттоком активов — Forbes