Финансы
Потери врага за 11 января: ВСУ за сутки уничтожили 430 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 113 990 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: lb.ua
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Потери противника
- личного состава — около 113 990 человек ликвидировано,
- танков — 3094 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 6159 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 2082 (+4) ед,
- РСЗО — 437 (+0) ед,
- средства ПВО — 218 (+1) ед,
- самолетов — 285 (+0) ед,
- вертолетов — 276 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1865 (+3),
- крылатые ракеты — 723 (+0),
- корабли /катера — 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4826 (+0) ед,
- специальная техника — 184 (+0).
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- ВСУ
Источник: МинФин