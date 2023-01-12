Курс валют на 12 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 12 января, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и на 5 копеек снизился в продаже. Евро не изменился в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже.

Фото: depositphotos

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и снизился на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,20−40,70 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,45−40,62, евро — 42,67−42,83 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,35−39,74 грн/евро.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин