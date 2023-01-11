Власти планируют пересмотреть упрощенную систему налогообложения для борьбы с «зарплатными ФОПами»

Власти планируют пересмотреть упрощенную систему налогообложения, используемую бизнесом для минимизации налогов при оплате труда. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил в интервью delo.ua.

Фото: pixabay.com

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Недостаток упрощенной системы налогообложения

«Ни для кого не секрет, что упрощенная система используется для уклонения от уплаты зарплатных налогов. И эту практику нужно ликвидировать», — заявил Гетманцев.

По мнению главы Комитета, такая практика будет противоречить обязательствам Украины на пути вступления в ЕС.

«Соединить не получится. Война, конечно, не лучшее время заниматься борьбой с „зарплатными ФОП“. И я придерживаюсь мнения, что нам пока вообще не стоит трогать предпринимателей по любым вопросам, которые касаются зарплат. Если платят — низкий поклон и слава Богу. Но очевидно, что Украина не сможет обрести членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения», — подчеркнул Гетманцев.

Два пути

По его словам, сейчас рассматриваются два пути минимизации уклонения от налогов с использованием упрощенной системы налогообложения.

Первый путь — разработка определенных критериев связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.

«Скажем, когда один и тот же бухгалтер обслуживает сразу несколько ФОП с идентичной деятельностью по предоставлению услуг одному и тому же юрлицу, или когда предприниматель фактически хозяйственную деятельность не ведет, а его взаимоотношения с компанией очень напоминают трудовые», — рассказал Гетманцев.

Второй путь — запрет ФОП третьей группы единого налога в принципе на работу с юридическими лицами.

«Но этот вариант достаточно радикальный, поэтому я бы рассматривал первый, более мягкий», — добавил глава Комитета.

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В то же время он подчеркнул, что эти процессы должны происходить с одновременным слиянием зарплатных налогов (НДФЛ и ЕСВ) и уменьшением эффективной ставки до 25% (на сегодняшний день она составляет 42%).

«То есть я считаю, что снижать зарплатные налоги целесообразно при одновременной детенизации зарплат», — отметил Гетманцев.

Источник: МинФин