Строительство нового жилья в Украине сократилось вдвое — Госстат

Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-сентябре 2022 сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 5,2 млн кв. м. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Фото: kr-rada.gov.ua

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Так, за девять месяцев общая площадь нового строительства многоквартирных домов составила 5,09 млн. кв. м (97% от общего размера). Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах составило 68,1 тыс., что в 1,8 раза меньше, чем в прошлом.

Сокращение строительства

В Киеве за этот период общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% к январю-сентябрю 2021 года — до 654 тыс. кв. м;

в Киевской области — на 29%, до 1,4 млн кв. м;

Во Львовской области объем нового строительства сократился на 12% к прошлому году и составил 771,2 тыс. кв. м;

в Хмельницкой — уменьшился на 48%, до 266,2 тыс. кв. м;

в Одесской области — «минус» 80%, до 227,8 тыс. кв. м;

в Харьковской — сократился на 67%, до 213,4 тыс. кв. м;

в Тернопольской — «минус» 22%, до 203,1 тыс. кв. м.

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Прирост строительства

В Волынской области объем нового строительства в январе-сентябре 2022 года составил 421,5 тыс. кв. м, что в 3,2 раза превышает показатель в прошлом году.

Прирост объемов к прошлому году также зафиксирован в Ровенской (155,6 тыс. кв. м +21%) и Сумской (60,6 тыс. кв. м, +2%) областях.

В остальных областях Украины объем нового строительства за указанный период составил менее 200 тыс. кв. м.

Источник: МинФин