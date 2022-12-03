Из-за атак РФ потребность Украины в финансировании вырастет еще на $1 миллиард в месяц — глава МВФ

Разрушение украинской энергетической инфраструктуры в результате ракетных ударов России увеличивает потребности Украины в финансовой помощи. Объем бюджетной помощи, которая потребуется стране, примерно увеличивается на $1 миллиард в месяц до предварительных оценок в $3−4 миллиарда. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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Георгиева также выразила уверенность, что международные партнеры смогут предоставить эти средства.

«Украина не может прожить этот год без финансовой поддержки», — отметила глава МВФ.

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Она высоко оценила шаги, предпринятые Украиной для введения четких механизмов отслеживания финансовой помощи и обеспечения отчетности.

Георгиева также напомнила, что МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование на $2,7 млрд и только что согласовал мониторинговую программу, которая откроет путь к официальной программе финансирования.

Источник: МинФин