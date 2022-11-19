Кабмин одобрил привлечение гранта в $4,5 миллиарда от МБРР и Международной ассоциации развития

Кабинет Министров одобрил привлечение гранта в $4,5 млрд от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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«Сегодня принимаем два решения, которые помогут получить дополнительно $4,5 млрд. гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 18 ноября.

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Куда пойдут деньги

По словам премьера, эти средства — часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине, которые пойдут на зарплаты бюджетникам, в частности, учителям и врачам, а также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам.

Источник: МинФин