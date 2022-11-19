Финансы

Кабмин одобрил привлечение гранта в $4,5 миллиарда от МБРР и Международной ассоциации развития

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Кабинет Министров одобрил привлечение гранта в $4,5 млрд от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

Материалы по теме

1

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Сегодня принимаем два решения, которые помогут получить дополнительно $4,5 млрд. гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 18 ноября.

Читайте также: Украина получит от МБРР льготный кредит на $530 миллионов

Куда пойдут деньги

По словам премьера, эти средства — часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине, которые пойдут на зарплаты бюджетникам, в частности, учителям и врачам, а также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинцы уже приобрели у «Дии» военных облигаций почти на 142 миллиона

22 часа ago

В Киеве только в одном отделении Райффайзен Банка установлен генератор. Клиенты негодуют

1 день ago

В Минэкономики могут пересмотреть макропрогноз из-за ударов по объектам энергетики

1 день ago

Минцифры планирует запустить возможность заключать брак в метавселенной — Федоров

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button