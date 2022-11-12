Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила финкомпаниям принимать электронные документы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в положение о финансовом мониторинге. Финансовым компаниям разрешили принимать электронные документы. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Фото: diia.gov.ua

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Подробности

Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг:

е-паспорта;

е-паспорта для выезда за границу;

е-вида на постоянное проживание;

е-вида на временное проживание.

Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.

Кроме того, расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.

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Также предоставлена возможность привлекать агентов — физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов первичного финансового мониторинга.

Среди других новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.

Источник: МинФин