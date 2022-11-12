Финансы

Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила финкомпаниям принимать электронные документы

Photo of Admin Admin Send an email 18 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в положение о финансовом мониторинге. Финансовым компаниям разрешили принимать электронные документы. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Фото: diia.gov.ua

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Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг:

  • е-паспорта;
  • е-паспорта для выезда за границу;
  • е-вида на постоянное проживание;
  • е-вида на временное проживание.

Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.

Кроме того, расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.

Читайте также: Нацкомиссия по ценным бумагам расширила список сомнительных инвестпроектов

Также предоставлена возможность привлекать агентов — физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов первичного финансового мониторинга.

Среди других новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 18 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

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Финансы

Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила финкомпаниям принимать электронные документы

Photo of Admin Admin Send an email 18 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в положение о финансовом мониторинге. Финансовым компаниям разрешили принимать электронные документы. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Фото: diia.gov.ua

Материалы по теме

0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг:

  • е-паспорта;
  • е-паспорта для выезда за границу;
  • е-вида на постоянное проживание;
  • е-вида на временное проживание.

Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.

Кроме того, расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.

Читайте также: Нацкомиссия по ценным бумагам расширила список сомнительных инвестпроектов

Также предоставлена возможность привлекать агентов — физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов первичного финансового мониторинга.

Среди других новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 18 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

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