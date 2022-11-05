Количество договоров страхования авто для выезда за границу возросло с начала года в два раза

Количество заключенных договоров международного страхования «Зеленая карта», заключенных компаниями — членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-сентябре 2022 года увеличилось в 2,1 раза — до 1,21 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: oneclick.ua

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Подробности

По данным МТСБУ, начисленные страховые премии по договорам «Зеленая карта» выросли в 2,38 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 2,91 млрд грн,

При этом размер возмещений, уплаченных по таким договорам, увеличился на 42,6% — до 13,69 млн. евро, а количество уплаченных требований — на 35,9%, до 5,14 тыс.

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«Зеленая карта» — система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их места жительства и страны регистрации транспортного средства.

«Зеленая карта» распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки. Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования «Зеленая карта» в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

Источник: МинФин